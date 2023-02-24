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トルコ南東部の地震、建設業者関連の171人に逮捕状
トルコ南東部の地震、建設業者関連の171人に逮捕状
トルコ司法省は南東部で発生した大地震後に倒壊した建物を調査した結果、171人に逮捕状を発行した。トルコのアナドル通信が報じた。 2023年2月24日, Sputnik 日本
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トルコでは2月6日に巨大地震が立て続けに発生し、その後も多くの余震が続いている。最新情報によると、トルコでは4万3500人以上が死亡した。トルコ司法省は倒壊した建物の建設に携わった171人を対象に逮捕状を発表した。関連ニュース
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トルコ南東部の地震、建設業者関連の171人に逮捕状

2023年2月24日, 08:15 (更新: 2023年2月24日, 08:17)
© AP Photo / Francisco Secoトルコ南東部の地震、建設業者関連の171人に逮捕状
トルコ南東部の地震、建設業者関連の171人に逮捕状 - Sputnik 日本, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
トルコ司法省は南東部で発生した大地震後に倒壊した建物を調査した結果、171人に逮捕状を発行した。トルコのアナドル通信が報じた。
トルコでは2月6日に巨大地震が立て続けに発生し、その後も多くの余震が続いている。最新情報によると、トルコでは4万3500人以上が死亡した。
トルコ司法省は倒壊した建物の建設に携わった171人を対象に逮捕状を発表した。
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