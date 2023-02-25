https://sputniknews.jp/20230225/15075921.html
独仏英、ロシアとの停戦交渉開始するようウクライナに促す＝米紙
独仏英、ロシアとの停戦交渉開始するようウクライナに促す＝米紙
ドイツ、フランス、英国はウクライナとの防衛協定を締結し、これによりロシアとの停戦交渉を開始するようウクライナ政府に促す。米紙ウォールストリート・ジャーナルがこれら三か国の政府消息筋による証言を引用して報じた。 2023年2月25日, Sputnik 日本
2023-02-25T09:50+0900
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報道によると、この防衛協定では紛争終了後にNATO（北大西洋条約機構）とウクライナのより密接な連携に加え、最新兵器、武器、弾薬の供与が想定されている。関係国はこうした支援により、ロシアとの停戦交渉を開始するようウクライナに促そうとしている。報道によると、フランスのエマニュエル・マクロン首相とドイツのオラフ・ショルツ首相は約一か月前にウクライナを訪問した際、この考えをウォロディミル・ゼレンスキー大統領に伝えたという。関連ニュース
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独仏英、ロシアとの停戦交渉開始するようウクライナに促す＝米紙
2023年2月25日, 09:50 (更新: 2023年2月25日, 09:52)
ドイツ、フランス、英国はウクライナとの防衛協定を締結し、これによりロシアとの停戦交渉を開始するようウクライナ政府に促す。米紙ウォールストリート・ジャーナルがこれら三か国の政府消息筋による証言を引用して報じた。
報道によると、この防衛協定では紛争終了後にNATO（北大西洋条約機構）とウクライナのより密接な連携に加え、最新兵器、武器、弾薬の供与が想定されている。
報道によると、フランスのエマニュエル・マクロン首相とドイツのオラフ・ショルツ首相は約一か月前にウクライナを訪問した際、この考えをウォロディミル・ゼレンスキー大統領に伝えたという。