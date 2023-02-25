https://sputniknews.jp/20230225/15078820.html
アイヌらが抗議集会、札幌 杉田議員は「心から謝罪を」
アイヌらが抗議集会、札幌 杉田議員は「心から謝罪を」
LGBTなど性的少数者やアイヌ民族に対する差別的な発言が問題視された杉田水脈衆院議員に抗議する集会が25日、札幌市で開かれた。当事者ら約120人が参加し、アイヌ文化伝承者の光野智子さんは「歴史を学んで心から謝罪してほしい」などと訴えた。 2023年2月25日, Sputnik 日本
2023-02-25T21:11+0900
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集会はジェフ・ゲーマン北海道大教授や平取アイヌ遺骨を考える会の木村二三夫代表らが主催。元札幌市職員で、同性カップルを公的に認める市のパートナーシップ制度創設に関わったという広川衣恵さん（65）は「多様性を尊重することはマジョリティーの責任だ」と話した。(c)KYODONEWS
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アイヌらが抗議集会、札幌 杉田議員は「心から謝罪を」
LGBTなど性的少数者やアイヌ民族に対する差別的な発言が問題視された杉田水脈衆院議員に抗議する集会が25日、札幌市で開かれた。当事者ら約120人が参加し、アイヌ文化伝承者の光野智子さんは「歴史を学んで心から謝罪してほしい」などと訴えた。
集会はジェフ・ゲーマン北海道大教授や平取アイヌ遺骨を考える会の木村二三夫代表らが主催。元札幌市職員で、同性カップルを公的に認める市のパートナーシップ制度創設に関わったという広川衣恵さん（65）は「多様性を尊重することはマジョリティーの責任だ」と話した。