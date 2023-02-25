日本
https://sputniknews.jp/20230225/15078820.html
アイヌらが抗議集会、札幌　杉田議員は「心から謝罪を」
アイヌらが抗議集会、札幌　杉田議員は「心から謝罪を」
LGBTなど性的少数者やアイヌ民族に対する差別的な発言が問題視された杉田水脈衆院議員に抗議する集会が25日、札幌市で開かれた。当事者ら約120人が参加し、アイヌ文化伝承者の光野智子さんは「歴史を学んで心から謝罪してほしい」などと訴えた。 2023年2月25日, Sputnik 日本
2023-02-25T21:11+0900
2023-02-25T21:11+0900
アイヌ
国内
差別
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/1b/14407709_0:194:1048:784_1920x0_80_0_0_8b0d6bc6be9df6eba30d2725f820461b.jpg
集会はジェフ・ゲーマン北海道大教授や平取アイヌ遺骨を考える会の木村二三夫代表らが主催。元札幌市職員で、同性カップルを公的に認める市のパートナーシップ制度創設に関わったという広川衣恵さん（65）は「多様性を尊重することはマジョリティーの責任だ」と話した。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/1b/14407709_0:147:1049:933_1920x0_80_0_0_3d5c3d9c1021f9f60b20ed43b679e7b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
アイヌ, 国内, 差別, 政治
アイヌ, 国内, 差別, 政治

アイヌらが抗議集会、札幌　杉田議員は「心から謝罪を」

2023年2月25日, 21:11
© 写真 : Social media account of Mio Sugita杉田水脈議員
杉田水脈議員 - Sputnik 日本, 1920, 25.02.2023
© 写真 : Social media account of Mio Sugita
LGBTなど性的少数者やアイヌ民族に対する差別的な発言が問題視された杉田水脈衆院議員に抗議する集会が25日、札幌市で開かれた。当事者ら約120人が参加し、アイヌ文化伝承者の光野智子さんは「歴史を学んで心から謝罪してほしい」などと訴えた。
集会はジェフ・ゲーマン北海道大教授や平取アイヌ遺骨を考える会の木村二三夫代表らが主催。元札幌市職員で、同性カップルを公的に認める市のパートナーシップ制度創設に関わったという広川衣恵さん（65）は「多様性を尊重することはマジョリティーの責任だ」と話した。
(c)KYODONEWS
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала