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ロシアとベラルーシに追加制裁、スマホ及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止へ＝米商務省
ロシアとベラルーシに追加制裁、スマホ及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止へ＝米商務省
米国はロシアとベラルーシに対しスマートフォン、及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止とした。商務省の発表で明らかになった。 2023年2月26日, Sputnik 日本
2023-02-26T09:43+0900
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27日付けで発表される文書によると、輸出が禁止される「贅沢品」のリストにはスマートフォン及び300ドル以上の電化製品も含まれることとなった。具体的にはプリンター、電子計算機、ミシン、電子ピアノ、エアコン、オーディオ機器、映像関連機器、テレビ、スピーカーなどの商品が対象となる。関連ニュース
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ロシアとベラルーシに追加制裁、スマホ及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止へ＝米商務省

2023年2月26日, 09:43
© AP Photo / Jeff Chiu米国が追加対露制裁、スマホ及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止
米国が追加対露制裁、スマホ及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止 - Sputnik 日本, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
米国はロシアとベラルーシに対しスマートフォン、及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止とした。商務省の発表で明らかになった。
27日付けで発表される文書によると、輸出が禁止される「贅沢品」のリストにはスマートフォン及び300ドル以上の電化製品も含まれることとなった。具体的にはプリンター、電子計算機、ミシン、電子ピアノ、エアコン、オーディオ機器、映像関連機器、テレビ、スピーカーなどの商品が対象となる。
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