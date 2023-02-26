ロシアとベラルーシに追加制裁、スマホ及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止へ＝米商務省
© AP Photo / Jeff Chiu米国が追加対露制裁、スマホ及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止
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米国はロシアとベラルーシに対しスマートフォン、及び300ドル以上の電化製品を輸出禁止とした。商務省の発表で明らかになった。
27日付けで発表される文書によると、輸出が禁止される「贅沢品」のリストにはスマートフォン及び300ドル以上の電化製品も含まれることとなった。具体的にはプリンター、電子計算機、ミシン、電子ピアノ、エアコン、オーディオ機器、映像関連機器、テレビ、スピーカーなどの商品が対象となる。
Il Dipartimento del Commercio degli USA vieta la fornitura di smartphone alla Bielorussia e alla Russia per più di $ 300,— Wbfe3🍊🚜 (@ravel80262268) February 25, 2023
Le restrizioni si applicano anche a ventilatori, condizionatori d'aria e frigoriferi (più di $ 750), microonde, lavastoviglie e stampanti (più di $ 300) pic.twitter.com/v0YG57Thaa
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