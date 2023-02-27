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傑作続出 AIがロシアの都市を「擬人化」

傑作続出 AIがロシアの都市を「擬人化」

AI（人工知能）技術の進化が留まることを知らない今日。今や生身の人間と遜色ない絵や文章を多数生み出すようになったAIが、今回はロシア各都市の「擬人化」にチャレンジ。アーティストをも唸らせるような傑作を生成することに成功した。 2023年2月27日, Sputnik 日本

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今回、ロシア各都市を擬人化したのはAI画像生成サービスの「ミッドジャーニー（Midjourney）」。人間が打ち込んだ文章を基に1分前後で精巧なイラストを生成する、近年話題のサービスである。ミッドジャーニーは首都モスクワやサンクトペテルブルクをはじめとしたロシアの主要都市をピックアップ。与えられた課題をヒントにAIが人間で表現したそれぞれの都市像を、スプートニクでご紹介。

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