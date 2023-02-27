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傑作続出 AIがロシアの都市を「擬人化」
傑作続出 AIがロシアの都市を「擬人化」
AI（人工知能）技術の進化が留まることを知らない今日。今や生身の人間と遜色ない絵や文章を多数生み出すようになったAIが、今回はロシア各都市の「擬人化」にチャレンジ。アーティストをも唸らせるような傑作を生成することに成功した。 2023年2月27日, Sputnik 日本
2023-02-27T23:11+0900
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今回、ロシア各都市を擬人化したのはAI画像生成サービスの「ミッドジャーニー（Midjourney）」。人間が打ち込んだ文章を基に1分前後で精巧なイラストを生成する、近年話題のサービスである。ミッドジャーニーは首都モスクワやサンクトペテルブルクをはじめとしたロシアの主要都市をピックアップ。与えられた課題をヒントにAIが人間で表現したそれぞれの都市像を、スプートニクでご紹介。
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傑作続出 AIがロシアの都市を「擬人化」
AI（人工知能）技術の進化が留まることを知らない今日。今や生身の人間と遜色ない絵や文章を多数生み出すようになったAIが、今回はロシア各都市の「擬人化」にチャレンジ。アーティストをも唸らせるような傑作を生成することに成功した。
今回、ロシア各都市を擬人化したのはAI画像生成サービスの「ミッドジャーニー（Midjourney）」。人間が打ち込んだ文章を基に1分前後で精巧なイラストを生成する、近年話題のサービスである。
ミッドジャーニーは首都モスクワやサンクトペテルブルクをはじめとしたロシアの主要都市をピックアップ。与えられた課題をヒントにAIが人間で表現したそれぞれの都市像を、スプートニクでご紹介。
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したモスクワ
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したモスクワ
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したサンクトペテルブルク
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したサンクトペテルブルク
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したヤルタ
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したヤルタ
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したドネツク
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したドネツク
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したアストラハン
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したアストラハン
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したエカテリンブルク
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したエカテリンブルク
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したカルーガ
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したカルーガ
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したトムスク
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したトムスク
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したヨシュカル・オラ（マリ・エル共和国）
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したヨシュカル・オラ（マリ・エル共和国）
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したシクティフカル（コミ共和国首都）
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したシクティフカル（コミ共和国首都）
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したチュメニ
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© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したユジノ・サハリンスク
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したユジノ・サハリンスク
© 写真 : Midjourney / Kir Sol
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したカザン（タタールスタン共和国首都）
AI画像生成サービス「Midjourney」が擬人化したカザン（タタールスタン共和国首都）