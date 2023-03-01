https://sputniknews.jp/20230301/15115359.html
21世紀最悪の列車事故ワースト10
21世紀最悪の列車事故ワースト10
先月28日（日本時間1日）、ギリシャ中部・テンピ近郊で旅客列車と貨物列車が正面衝突した事故で、これまでに32人が死亡し、85人以上が負傷した。現場では救助活動が行われている。スプートニクでは、21世紀に世界の各地で発生した重大な列車事故を振り返る。 2023年3月1日, Sputnik 日本
2023-03-01T23:54+0900
2023-03-01T23:54+0900
2023-03-02T00:31+0900
写真
事故
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/03/01/15117595_0:192:2300:1486_1920x0_80_0_0_681e0d4f235e0d8345564f432f5162f9.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/03/01/15117595_32:0:2269:1678_1920x0_80_0_0_1c191f79295840e5dbc6ebc4cfdae0cf.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, 写真, 事故
21世紀最悪の列車事故ワースト10
2023年3月1日, 23:54 (更新: 2023年3月2日, 00:31)
先月28日（日本時間1日）、ギリシャ中部・テンピ近郊で旅客列車と貨物列車が正面衝突した事故で、これまでに32人が死亡し、85人以上が負傷した。現場では救助活動が行われている。スプートニクでは、21世紀に世界の各地で発生した重大な列車事故を振り返る。
© AP Photo / Eranga Jayawardena
2004年12月26日、スリランカ・ヒッカドゥワでスマトラ島沖地震による津波が満員列車を破壊。約1700人が死亡し、現時点で史上最多の死者を出した列車事故とされる
2004年12月26日、スリランカ・ヒッカドゥワでスマトラ島沖地震による津波が満員列車を破壊。約1700人が死亡し、現時点で史上最多の死者を出した列車事故とされる
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
2023年2月28日、ギリシャ中部・テンピ近郊で旅客列車と貨物列車が正面衝突。これまでに少なくとも32人が死亡
2023年2月28日、ギリシャ中部・テンピ近郊で旅客列車と貨物列車が正面衝突。これまでに少なくとも32人が死亡
© AFP 2023 / Christopher Simon
2004年3月11日、スペイン・マドリードで複数の列車を狙った同時爆破テロ事件が発生。191人が死亡、2050人が負傷
2004年3月11日、スペイン・マドリードで複数の列車を狙った同時爆破テロ事件が発生。191人が死亡、2050人が負傷
© AFP 2023 / La Voz De Galicia / Xoan A. Soler / Monica Ferreiros
2013年7月24日、スペイン・ガリシア州サンティアゴ・デ・コンポステーラで列車が急カーブを曲がり切れず脱線し大破。79人が死亡
2013年7月24日、スペイン・ガリシア州サンティアゴ・デ・コンポステーラで列車が急カーブを曲がり切れず脱線し大破。79人が死亡
© AFP 2023
2005年4月25日、日本の兵庫県尼崎市で、JR西日本の通勤電車が脱線しマンションの駐車場に衝突。108人が死亡、555人が負傷
2005年4月25日、日本の兵庫県尼崎市で、JR西日本の通勤電車が脱線しマンションの駐車場に衝突。108人が死亡、555人が負傷
© AP Photo / Gene J. Puskar
2023年2月3日、米オハイオ州で危険物を積んだ貨物列車が脱線。化学物質の流出による環境汚染を引き起こした
2023年2月3日、米オハイオ州で危険物を積んだ貨物列車が脱線。化学物質の流出による環境汚染を引き起こした
© AFP 2023 / Sanjay Kanojia
2016年11月20日、インド北部・ウッタル・プラデシュ州で急行列車が脱線。143人が死亡
2016年11月20日、インド北部・ウッタル・プラデシュ州で急行列車が脱線。143人が死亡
© AFP 2023 / Aamir Qureshi
2005年7月、パキスタン南部・ゴトキで大洪水により3台の列車が衝突。少なくとも132人が死亡
2005年7月、パキスタン南部・ゴトキで大洪水により3台の列車が衝突。少なくとも132人が死亡
© AFP 2023 / Stringer
2011年7月23日、中国・浙江省温州市で中国高速鉄道の列車2台が高架上で衝突、落下。政府発表によると40人が死亡
2011年7月23日、中国・浙江省温州市で中国高速鉄道の列車2台が高架上で衝突、落下。政府発表によると40人が死亡
2013年7月6日、カナダ・ケベック州ラック・メガンティックで列車が脱線・爆発・炎上。47人が死亡