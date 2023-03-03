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【図説】ウクライナ破壊工作グループが露ブリャンスク州に侵入
【図説】ウクライナ破壊工作グループが露ブリャンスク州に侵入
3月2日午前、ロシア西部ブリャンスク州にウクライナの破壊工作グループが侵入した。 2023年3月3日, Sputnik 日本
2023-03-03T02:31+0900
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破壊工作グループは、同州リュベチャネ村で自動車に発砲、地元住民1人が死亡、10歳の子どもが負傷した。その後、新たに地元住民1人の死亡が確認された。ブリャンスク州スシャヌィ村では、ウクライナのドローン（無人機）が投下した爆弾によってアパートが焼失した。ロシアのプーチン大統領は、ブリャンスク州の2つの村に対するウクライナの破壊工作グループによる攻撃を「テロ行為」だと指摘した。スプートニク通信は、事件が起こったブリャンスク州の地域の図説地図を作成した。
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【図説】ウクライナ破壊工作グループが露ブリャンスク州に侵入
3月2日午前、ロシア西部ブリャンスク州にウクライナの破壊工作グループが侵入した。
破壊工作グループは、同州リュベチャネ村で自動車に発砲、地元住民1人が死亡、10歳の子どもが負傷した。その後、新たに地元住民1人の死亡が確認された。
ブリャンスク州スシャヌィ村では、ウクライナのドローン（無人機）が投下した爆弾によってアパートが焼失した。
ロシアのプーチン大統領は、ブリャンスク州の2つの村に対するウクライナの破壊工作グループによる攻撃を「テロ行為」だと指摘した。
スプートニク通信は、事件が起こったブリャンスク州の地域の図説地図を作成した。