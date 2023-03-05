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フィギュア・ロシアGPファイナル ペトロシャンが優勝
フィギュア・ロシアGPファイナル ペトロシャンが優勝
2023年3月5日, Sputnik 日本
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2023
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Sputnik 日本
ロシア, スポーツ, カミラ・ワリエワ, エリザベータ・トゥクタミシェワ
ロシア, スポーツ, カミラ・ワリエワ, エリザベータ・トゥクタミシェワ
フィギュア・ロシアGPファイナル ペトロシャンが優勝
2023年3月5日, 23:30 (更新: 2023年3月5日, 23:31)
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