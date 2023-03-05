日本
カミラ・ワリエワ - Sputnik 日本, 1920, 03.03.2023
ロシアGPファイナル
フィギュアスケートのロシア国内大会「ロシア・グランプリ（GP）・ファイナル」は3月4、5両日、サンクトペテルブルクで開催される。ファイナルには勝ち残った男子シングル12名、女子シングル12名、ペア8組、アイス・ダンス10組が出場する。すでに多くの注目を集めるカミラ・ワリエワ（16）、エリザベータ・トゥクタミシェワ（26）の他、強力な新星ソフィア・アカチエワ、ソフィア・ムラヴィヨワが優勝を狙って火花を散らす。アレクサンドラ・トルソワは背中の怪我を理由に本大会は欠場。
https://sputniknews.jp/20230305/gp-15178950.html
フィギュア・ロシアGPファイナル　ペトロシャンが優勝
フィギュア・ロシアGPファイナル　ペトロシャンが優勝
2023年3月5日, Sputnik 日本
2023-03-05T23:30+0900
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ロシア, スポーツ, カミラ・ワリエワ, エリザベータ・トゥクタミシェワ
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フィギュア・ロシアGPファイナル　ペトロシャンが優勝

2023年3月5日, 23:30 (更新: 2023年3月5日, 23:31)
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アデリア・ペトロシャン選手 - Sputnik 日本, 1920, 05.03.2023
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