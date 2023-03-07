https://sputniknews.jp/20230307/m6-15193679.html
フィリピンでM6の地震
フィリピンでM6の地震
マグニチュード6.0の地震がフィリピン南部ミンダナオ島南東部で発生。現地時間14時02分（日本時間15時02分）と記録されている。USGS（アメリカ地質調査所）が発表した。深度は38.6キロメートル。現地行政は余震と今後の崩壊の可能性などを警告している。 2023年3月7日, Sputnik 日本
2023-03-07T15:32+0900
2023-03-07T15:32+0900
2023-03-07T16:07+0900
地震
フィリピン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/404/59/4045900_41:0:3682:2048_1920x0_80_0_0_9d5b0c47988c30be8004b66dc7d47cb5.jpg
深度は38.6キロメートル。現地行政は余震と今後の崩壊の可能性などを警告している。
フィリピン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/404/59/4045900_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_56d37225625728b8f5b5fa5320936ec2.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
地震, フィリピン
フィリピンでM6の地震
2023年3月7日, 15:32 (更新: 2023年3月7日, 16:07)
マグニチュード6.0の地震がフィリピン南部ミンダナオ島南東部で発生。現地時間14時02分（日本時間15時02分）と記録されている。USGS（アメリカ地質調査所）が発表した。深度は38.6キロメートル。現地行政は余震と今後の崩壊の可能性などを警告している。
深度
は38.6キロメートル。現地行政は余震と今後の崩壊の可能性などを警告している。