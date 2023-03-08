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マイナカード、事実上義務化 保険証廃止へ法改正案

マイナカード、事実上義務化 保険証廃止へ法改正案

政府は７日、健康保険証を廃止して「マイナ保険証」に統一するとしたマイナンバー法など関連法改正案を閣議決定し、国会に提出した。 2023年3月8日, Sputnik 日本

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政府は来年秋の保険証廃止を目指すが、個人の判断とされてきたマイナカード取得の「事実上の強制」との指摘がある。法律で定めたマイナンバーの用途に「準ずる事務」なら法改正せず利用可能となる規定も盛り込まれ、国会審議なしで用途が広がることに懸念も出ている。</p><p> 保険証廃止に伴い、マイナカードがなくても保険診療を受けられる「資格確認書」を発行する。ただ政府は有効期間最長１年の更新制とし、患者の窓口負担もマイナ保険証より重くする方針で、カード取得を強く促す。(c)KYODONEWS

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