英チャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる
© AP Photo / Victoria Jones/Poolチャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる
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チャールズ国王とカミラ王妃はイングランド南東部のコルチェスター城を訪れた際、待ち構えていた市民らから様々な罵声を浴びせられた。英紙タイムズが報じた。
報道によると、国王と王妃を待ち構えていた市民は様々なプラカードを掲げていたという。中には、「あなたは私の国王ではない」、「なぜ私たちの金を無駄遣いするのか」、「アンドリューを守るのか」などのプラカードが見られた。報道によると、城内で国王はローマ時代のアーティファクトを見学したほか、シロサイの赤ちゃんに名前をつけたという。シロサイは1月にコルチェスター動物園で生まれ、国王からダラと名づけられた。
King Charles III has finally become king of the United Kingdom and 14 other realms, ending a wait of more than 70 years - the longest by an heir in British history…— Sarah (@SarahData_) March 7, 2023
only to find himself repeatedly and roundly booed at royal engagements… #KingCharlesIIICoronation pic.twitter.com/tLdZ478ZQa
アンドリュー王子（63）は性的暴行容疑で悪名を馳せている。ヴァージニア･ジュフリーさん（当時17歳）は2001年にロンドンで王子から性的暴行を受けたと主張している。
Proof Prince Andrew photo is not a fake: Watch video that shows how image of royal with his sex abuse accuser Virginia Giuffre is real – after Duke and his allies spent years trying to discredit ithttps://t.co/YbOzH4R2d5— David Icke (@davidicke) January 29, 2023
報道によると、2022年3月にアンドリュー王子は和解金を払い、法的手続きは終了したとしていたものの、王子自身は疑惑を否認している。報道によると、王子はジュフリーさんに1200万ポンド（約19億5000万円）の和解金を支払った模様。
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