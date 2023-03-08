日本
https://sputniknews.jp/20230308/15206787.html
英チャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる
英チャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる
チャールズ国王とカミラ王妃はイングランド南東部のコルチェスター城を訪れた際、待ち構えていた市民らから様々な罵声を浴びせられた。英紙タイムズが報じた。 2023年3月8日, Sputnik 日本
2023-03-08T10:53+0900
2023-03-08T10:53+0900
英国
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/09/0a/12858141_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6dad9e8e4c7cf266a4d2f332398490ea.jpg
報道によると、国王と王妃を待ち構えていた市民は様々なプラカードを掲げていたという。中には、「あなたは私の国王ではない」、「なぜ私たちの金を無駄遣いするのか」、「アンドリューを守るのか」などのプラカードが見られた。報道によると、城内で国王はローマ時代のアーティファクトを見学したほか、シロサイの赤ちゃんに名前をつけたという。シロサイは1月にコルチェスター動物園で生まれ、国王からダラと名づけられた。アンドリュー王子（63）は性的暴行容疑で悪名を馳せている。ヴァージニア･ジュフリーさん（当時17歳）は2001年にロンドンで王子から性的暴行を受けたと主張している。報道によると、2022年3月にアンドリュー王子は和解金を払い、法的手続きは終了したとしていたものの、王子自身は疑惑を否認している。報道によると、王子はジュフリーさんに1200万ポンド（約19億5000万円）の和解金を支払った模様。関連ニュース
英国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/09/0a/12858141_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_09a7a45fc50946233bbc547f28634496.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
英国, 政治
英国, 政治

英チャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる

2023年3月8日, 10:53
© AP Photo / Victoria Jones/Poolチャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる
チャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる - Sputnik 日本, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
チャールズ国王とカミラ王妃はイングランド南東部のコルチェスター城を訪れた際、待ち構えていた市民らから様々な罵声を浴びせられた。英紙タイムズが報じた。
報道によると、国王と王妃を待ち構えていた市民は様々なプラカードを掲げていたという。中には、「あなたは私の国王ではない」、「なぜ私たちの金を無駄遣いするのか」、「アンドリューを守るのか」などのプラカードが見られた。報道によると、城内で国王はローマ時代のアーティファクトを見学したほか、シロサイの赤ちゃんに名前をつけたという。シロサイは1月にコルチェスター動物園で生まれ、国王からダラと名づけられた。
アンドリュー王子（63）は性的暴行容疑で悪名を馳せている。ヴァージニア･ジュフリーさん（当時17歳）は2001年にロンドンで王子から性的暴行を受けたと主張している。
報道によると、2022年3月にアンドリュー王子は和解金を払い、法的手続きは終了したとしていたものの、王子自身は疑惑を否認している。報道によると、王子はジュフリーさんに1200万ポンド（約19億5000万円）の和解金を支払った模様。
関連ニュース
ヘンリー王子の自伝　英でハリーポッターに次ぐ大ヒット　初日40万冊
ヘンリー王子「アフガニスタンで25人殺した」　軍務回顧
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала