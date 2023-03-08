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英チャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる

英チャールズ国王、訪問先で国民から罵声を浴びせられる

チャールズ国王とカミラ王妃はイングランド南東部のコルチェスター城を訪れた際、待ち構えていた市民らから様々な罵声を浴びせられた。英紙タイムズが報じた。 2023年3月8日, Sputnik 日本

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報道によると、国王と王妃を待ち構えていた市民は様々なプラカードを掲げていたという。中には、「あなたは私の国王ではない」、「なぜ私たちの金を無駄遣いするのか」、「アンドリューを守るのか」などのプラカードが見られた。報道によると、城内で国王はローマ時代のアーティファクトを見学したほか、シロサイの赤ちゃんに名前をつけたという。シロサイは1月にコルチェスター動物園で生まれ、国王からダラと名づけられた。アンドリュー王子（63）は性的暴行容疑で悪名を馳せている。ヴァージニア･ジュフリーさん（当時17歳）は2001年にロンドンで王子から性的暴行を受けたと主張している。報道によると、2022年3月にアンドリュー王子は和解金を払い、法的手続きは終了したとしていたものの、王子自身は疑惑を否認している。報道によると、王子はジュフリーさんに1200万ポンド（約19億5000万円）の和解金を支払った模様。関連ニュース

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