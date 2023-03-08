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ロシア極東カムチャッカ半島南部でM6.1の地震
ロシア極東カムチャッカ半島南部でM6.1の地震
太平洋海域のカムチャッカ半島南端で8日、マグニチュード6.1の地震が発生。ロシア科学アカデミー地球物理局極東支部が発表した。 2023年3月8日, Sputnik 日本
2023-03-08T16:05+0900
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2023-03-08T16:20+0900
ロシア
地震
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揺れは現地時間18時03分（日本時間15時03）に観測。震源はペトロパブロフスク・カムチャツキーから340キロメートル離れ、深さ58.8キロメートル。ペトロパブロフスク・カムチャツキー住民が揺れを感じたという。住民によると、揺れは2回あり、2回目のほうが強かったという。屋内の照明器具が揺れたとも話している。
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ロシア極東カムチャッカ半島南部でM6.1の地震
2023年3月8日, 16:05 (更新: 2023年3月8日, 16:20)
太平洋海域のカムチャッカ半島南端で8日、マグニチュード6.1の地震が発生。ロシア科学アカデミー地球物理局極東支部が発表した。
揺れは現地時間18時03分（日本時間15時03）に観測。震源はペトロパブロフスク・カムチャツキーから340キロメートル離れ、深さ58.8キロメートル。
ペトロパブロフスク・カムチャツキー住民が揺れを感じたという。住民によると、揺れは2回あり、2回目のほうが強かったという。屋内の照明器具が揺れたとも話している。