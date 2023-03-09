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議員除名「慎重議論を」 社民党首
議員除名「慎重議論を」 社民党首
社民党の福島瑞穂党首は８日の記者会見で、ＮＨＫ党のガーシー参院議員に対し強まる除名論を巡り、慎重な考えを示した。ガーシー氏による陳謝拒否は極めて残念とした上で「除名処分は国会議員にとって死刑判決だ。身分の喪失に関しては、本当に慎重に議論すべきだ」と述べた。 2023年3月9日, Sputnik 日本
2023-03-09T08:26+0900
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地方議会では、正当な理由がないまま少数会派の議員が懲戒処分を受けることがあると強調。議員の身分については、全会一致のコンセンサスが必要との認識を示した。(c)KYODONEWS
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議員除名「慎重議論を」 社民党首
社民党の福島瑞穂党首は８日の記者会見で、ＮＨＫ党のガーシー参院議員に対し強まる除名論を巡り、慎重な考えを示した。ガーシー氏による陳謝拒否は極めて残念とした上で「除名処分は国会議員にとって死刑判決だ。身分の喪失に関しては、本当に慎重に議論すべきだ」と述べた。
地方議会では、正当な理由がないまま少数会派の議員が懲戒処分を受けることがあると強調。議員の身分については、全会一致のコンセンサスが必要との認識を示した。