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北朝鮮 黄海に向けて短距離弾道ミサイルを発射＝韓国軍
北朝鮮 黄海に向けて短距離弾道ミサイルを発射＝韓国軍
北朝鮮は9日午後6時20分、短距離弾道ミサイル（SRBM）を黄海に向けて発射した。韓国合同参謀本部が発表した。 2023年3月9日, Sputnik 日本
2023-03-09T19:57+0900
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2023-03-09T20:17+0900
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聯合ニュースによると、ミサイルの射程距離、飛行高度や速度については明らかになっていない。同メディアは、今回のミサイル発射は、13日から23日まで実施予定の米韓合同演習「フリーダムシールド」に対応したものである可能性があるとしている。
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北朝鮮 黄海に向けて短距離弾道ミサイルを発射＝韓国軍
2023年3月9日, 19:57 (更新: 2023年3月9日, 20:17)
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北朝鮮は9日午後6時20分、短距離弾道ミサイル（SRBM）を黄海に向けて発射した。韓国合同参謀本部が発表した。
聯合ニュースによると、ミサイルの射程距離
、飛行高度や速度については明らかになっていない。
同メディアは、今回のミサイル発射は、13日から23日まで実施予定の米韓合同演習「フリーダムシールド」に対応したものである可能性があるとしている。