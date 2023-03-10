https://sputniknews.jp/20230310/15222345.html
米国 イランと協力の中国企業に制裁発動
米国 イランと協力の中国企業に制裁発動
米財務省は公式サイトを通じ、無人航空機（UAV）の製造でイランと協力する中国企業に対する制裁を発動すると発表した。 2023年3月10日, Sputnik 日本
2023-03-10T02:54+0900
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米財務省によると、中国の企業はドローン製造に用いられる「航空宇宙産業の部材を何千個も」イランへの輸出したために制裁対象に入れられた。先に米商務省はブラックリストにロシア、中国をはじめとする37社の外国企業を加えている。関連ニュース
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米国 イランと協力の中国企業に制裁発動
米財務省は公式サイトを通じ、無人航空機（UAV）の製造でイランと協力する中国企業に対する制裁を発動すると発表した。
プレスリリースには「米財務省・外資管理局は購入でイランのUAVプログラムの支援に尽力する5つの法人および個人1人に対する制裁を発動する」と書かれている。
米財務省によると、中国の企業はドローン製造に用いられる「航空宇宙産業の部材を何千個も」イランへの輸出したために制裁対象に入れられた。
先に米商務省はブラックリストにロシア、中国をはじめとする37社
の外国企業を加えている。