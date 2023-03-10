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バイデン大統領が敗北宣言？ トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ
バイデン大統領が敗北宣言？ トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ
ジョー・バイデン大統領はフィラデルフィア州で開催されたイベントの中で予算に向けた提言を行っていたところ、前任者のドナルド・トランプ氏を「未来の大統領」と呼んだ。 2023年3月10日, Sputnik 日本
2023-03-10T09:08+0900
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バイデン氏はイベントの中で次のように発言した。このように発言したあと、バイデン氏は十字を切り、「どうか、そうなりませんように」（Bless me, Father）とつぶやいた。関連ニュース
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バイデン大統領が敗北宣言？ トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ
2023年3月10日, 09:08 (更新: 2023年3月10日, 09:25)
ジョー・バイデン大統領はフィラデルフィア州で開催されたイベントの中で予算に向けた提言を行っていたところ、前任者のドナルド・トランプ氏を「未来の大統領」と呼んだ。
「おそらく、みなさんは覚えているだろう。私がポストを目指していた時、元大統領との戦いだった。そしてそれはおそらく未来の大統領だ」
このように発言したあと、バイデン氏は十字を切り、「どうか、そうなりませんように」（Bless me, Father）とつぶやいた。