日本
https://sputniknews.jp/20230310/15223705.html
バイデン大統領が敗北宣言？　トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ
バイデン大統領が敗北宣言？　トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ
ジョー・バイデン大統領はフィラデルフィア州で開催されたイベントの中で予算に向けた提言を行っていたところ、前任者のドナルド・トランプ氏を「未来の大統領」と呼んだ。 2023年3月10日, Sputnik 日本
2023-03-10T09:08+0900
2023-03-10T09:25+0900
ドナルド・トランプ
ジョー・バイデン
大統領選挙
米国
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/10/14981070_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22770ce9453f581fdbd160fbf89f4a3a.jpg
バイデン氏はイベントの中で次のように発言した。このように発言したあと、バイデン氏は十字を切り、「どうか、そうなりませんように」（Bless me, Father）とつぶやいた。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/10/14981070_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9bd4eb43996c6dbaef137805cc999512.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ドナルド・トランプ, ジョー・バイデン, 大統領選挙, 米国, 政治
ドナルド・トランプ, ジョー・バイデン, 大統領選挙, 米国, 政治

バイデン大統領が敗北宣言？　トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ

2023年3月10日, 09:08 (更新: 2023年3月10日, 09:25)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / メディアバンクへ移行バイデン大統領が敗北宣言？　トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ
バイデン大統領が敗北宣言？　トランプ氏を「未来の大統領」と呼ぶ - Sputnik 日本, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
メディアバンクへ移行
ジョー・バイデン大統領はフィラデルフィア州で開催されたイベントの中で予算に向けた提言を行っていたところ、前任者のドナルド・トランプ氏を「未来の大統領」と呼んだ。
バイデン氏はイベントの中で次のように発言した。

「おそらく、みなさんは覚えているだろう。私がポストを目指していた時、元大統領との戦いだった。そしてそれはおそらく未来の大統領だ」

このように発言したあと、バイデン氏は十字を切り、「どうか、そうなりませんように」（Bless me, Father）とつぶやいた。
関連ニュース
トランプ氏がウクライナ領の分割を提案、米メディアは放送で発言をカット
議事堂占拠事件、トランプ氏に免責特権はない＝米司法省
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала