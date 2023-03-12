https://sputniknews.jp/20230312/2-15245760.html

元首相2人「原発ゼロに」訴え 小泉氏と菅氏「与野党が共同で」

元首相2人「原発ゼロに」訴え 小泉氏と菅氏「与野党が共同で」

小泉純一郎元首相と菅直人元首相が、東京都千代田区の日比谷公園で開かれた東日本大震災の追悼の催しにそろって登場し「原発をゼロに」と訴えた。小泉氏が「与野党共同でやっていきたい」と呼びかけると、聴衆から拍手が湧き起こった。 2023年3月12日, Sputnik 日本

2023-03-12T00:11+0900

2023-03-12T00:11+0900

2023-03-12T00:11+0900

原発

国内

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/274/42/2744245_0:86:2967:1754_1920x0_80_0_0_fd43bafaee5251474392f89319861d49.jpg

小泉氏は「原発は古里がなくなってしまう代物だ。時の総理が自然エネルギーを活用して原発ゼロにしようと言えば、ほとんどの国民は賛成してくれるのではないか」と指摘し、岸田政権を批判した。震災発生時、民主党政権の首相だった菅氏は「事故が起きれば核爆弾を落とされたのと同じだ」と問題視。「2人で政権を取りたいですよね」と小泉氏に持ちかけ、笑いを誘う場面もあった。(c)KYODONEWS

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

原発, 国内, 政治