https://sputniknews.jp/20230315/15287099.html
米軍無人機「リーパー」が黒海で墜落と米発表
米軍無人機「リーパー」が黒海で墜落と米発表
アメリカ欧州軍（EUCOM）は14日、ロシア軍の戦闘機「Su-27」と米軍の無人機「MQ-9（リーパー）」が黒海で「衝突」したと発表した。無人機はこのインシデントのあと、黒海の公海上に墜落したという。 2023年3月15日, Sputnik 日本
2023-03-15T02:58+0900
2023-03-15T02:58+0900
2023-03-15T02:58+0900
軍事
ロシア
米国
黒海
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e4/0a/0f/7851825_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_77aa36a95f9d97a62a003aa87f5233f7.jpg
EUCOMのほか、ホワイトハウスもこのインシデントに言及している。一方、ロシア国防省などロシア側からの公式発表やコメントはこれまでのところない。
黒海
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e4/0a/0f/7851825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1c1429e2ba330e8fe22ab8ae700fcf33.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
軍事, ロシア, 米国, 黒海, 国際
米軍無人機「リーパー」が黒海で墜落と米発表
追加情報は現在作成中
アメリカ欧州軍（EUCOM）は14日、ロシア軍の戦闘機「Su-27」と米軍の無人機「MQ-9（リーパー）」が黒海で「衝突」したと発表した。無人機はこのインシデントのあと、黒海の公海上に墜落したという。
EUCOMのほか、ホワイトハウスもこのインシデントに言及している。一方、ロシア国防省などロシア側からの公式発表やコメントはこれまでのところない。