日本
https://sputniknews.jp/20230315/15287099.html
米軍無人機「リーパー」が黒海で墜落と米発表
米軍無人機「リーパー」が黒海で墜落と米発表
アメリカ欧州軍（EUCOM）は14日、ロシア軍の戦闘機「Su-27」と米軍の無人機「MQ-9（リーパー）」が黒海で「衝突」したと発表した。無人機はこのインシデントのあと、黒海の公海上に墜落したという。 2023年3月15日, Sputnik 日本
2023-03-15T02:58+0900
2023-03-15T02:58+0900
軍事
ロシア
米国
黒海
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e4/0a/0f/7851825_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_77aa36a95f9d97a62a003aa87f5233f7.jpg
EUCOMのほか、ホワイトハウスもこのインシデントに言及している。一方、ロシア国防省などロシア側からの公式発表やコメントはこれまでのところない。
黒海
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e4/0a/0f/7851825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1c1429e2ba330e8fe22ab8ae700fcf33.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
軍事, ロシア, 米国, 黒海, 国際
軍事, ロシア, 米国, 黒海, 国際

米軍無人機「リーパー」が黒海で墜落と米発表

2023年3月15日, 02:58
© General Atomics米無人機「MQ-9（リーパー）」
米無人機「MQ-9（リーパー）」 - Sputnik 日本, 1920, 15.03.2023
© General Atomics
追加情報は現在作成中
アメリカ欧州軍（EUCOM）は14日、ロシア軍の戦闘機「Su-27」と米軍の無人機「MQ-9（リーパー）」が黒海で「衝突」したと発表した。無人機はこのインシデントのあと、黒海の公海上に墜落したという。
EUCOMのほか、ホワイトハウスもこのインシデントに言及している。一方、ロシア国防省などロシア側からの公式発表やコメントはこれまでのところない。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала