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北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるもの発射＝防衛省
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるもの発射＝防衛省
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射された。NHKが防衛省の発表をもとに報じた。 2023年3月16日, Sputnik 日本
2023-03-16T07:22+0900
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防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したのは14日以来で、2023年に入って6回目となる。またミサイル発射は、北朝鮮が発表した戦略巡航ミサイルを含めると、8回目となる。北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。関連ニュース
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北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるもの発射＝防衛省

2023年3月16日, 07:22 (更新: 2023年3月16日, 07:25)
© AP Photo / Lee Jin-man北朝鮮によるミサイル発射実験
北朝鮮によるミサイル発射実験 - Sputnik 日本, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射された。NHKが防衛省の発表をもとに報じた。
防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したのは14日以来で、2023年に入って6回目となる。またミサイル発射は、北朝鮮が発表した戦略巡航ミサイルを含めると、8回目となる。
北朝鮮軍事演習中のミサイル発射 - Sputnik 日本, 1920, 13.03.2023
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3月13日, 14:59
北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。
関連ニュース
北朝鮮が前日に弾道ミサイル2発を発射する訓練実施＝韓国メディア
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