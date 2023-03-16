https://sputniknews.jp/20230316/15299801.html
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるもの発射＝防衛省
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるもの発射＝防衛省
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射された。NHKが防衛省の発表をもとに報じた。 2023年3月16日, Sputnik 日本
2023-03-16T07:22+0900
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防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したのは14日以来で、2023年に入って6回目となる。またミサイル発射は、北朝鮮が発表した戦略巡航ミサイルを含めると、8回目となる。北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。関連ニュース
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北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるもの発射＝防衛省
2023年3月16日, 07:22 (更新: 2023年3月16日, 07:25)
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射された。NHKが防衛省の発表をもとに報じた。
防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したのは14日以来で、2023年に入って6回目となる。またミサイル発射は、北朝鮮が発表した戦略巡航ミサイルを含めると、8回目となる。
北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。