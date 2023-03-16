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日韓首脳、きょう夕方東京で会談 「未来志向」信頼構築図る

日韓首脳、きょう夕方東京で会談 「未来志向」信頼構築図る

岸田文雄首相は１６日夕、韓国の尹錫悦大統領と官邸で会談する。日本での日韓首脳会談は２０１８年５月以来、約５年ぶり。会談後には首相夫妻主催の夕食会に加え、異例の２次会も用意している。 2023年3月16日, Sputnik 日本

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文在寅前政権下で「戦後最悪」と言われるまでに冷え込んだ日韓関係の改善に向け、「未来志向」で首脳間の信頼構築を目指す。会談では、両首脳が相互訪問する「シャトル外交」再開を確認する方向だ。尹氏は金建希夫人と共に１６日午前、大統領専用機で韓国を出発した。昼までに羽田空港に着く予定だ。会談では、韓国政府が６日に発表した元徴用工訴訟問題の解決策について、着実な履行を確認する。(c)KYODONEWS

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