https://sputniknews.jp/20230317/9-15316705.html
住民投票から9年 ロシアへ再編入、反映されたクリミアの民意
住民投票から9年 ロシアへ再編入、反映されたクリミアの民意
2014年3月16日、クリミアとセヴァストポリ市ではロシア再編入の是非を問う住民投票が行われた。その結果、投票者の圧倒的多数がこれを支持し、2日後の18日、両地域は正式にロシアに編入した。 2023年3月17日, Sputnik 日本
2023-03-17T18:28+0900
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スプートニクでは、9年前に両地域で行われた住民投票の結果をインフォグラフィックで振り返る。投票者数はクリミアで約127万人、セヴァストポリ市で約27万人で、両地域とも95％以上がロシア編入を支持した。2日後の18日、プーチン大統領は両地域のロシア編入に関する条約に署名し、クリミアは共和国の地位を、セヴァストポリ市は連邦特別市の地位を取得した。
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インフォグラフィック, ロシア, ウクライナ, クリミア, инфографика
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住民投票から9年 ロシアへ再編入、反映されたクリミアの民意
2014年3月16日、クリミアとセヴァストポリ市ではロシア再編入の是非を問う住民投票が行われた。その結果、投票者の圧倒的多数がこれを支持し、2日後の18日、両地域は正式にロシアに編入した。
スプートニクでは、9年前に両地域で行われた住民投票の結果をインフォグラフィックで振り返る。
投票者数はクリミアで約127万人、セヴァストポリ市で約27万人で、両地域とも95％以上がロシア編入を支持した。2日後の18日、プーチン大統領は両地域のロシア編入に関する条約に署名し、クリミアは共和国の地位を、セヴァストポリ市は連邦特別市の地位を取得した。