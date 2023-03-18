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岸田、ショルツ両首脳が会談 6閣僚加えた初の「日独政府間協議」も

岸田、ショルツ両首脳が会談 6閣僚加えた初の「日独政府間協議」も

日本の岸田文雄首相は18日、来日中のオラフ・ショルツ独首相と首相官邸で首脳会談を行った。その後、双方の6閣僚を加えた日独間で初となる「政府間協議」も行われ、経済安全保障などを議論した。日本の各メディアが伝えている。 2023年3月18日, Sputnik 日本

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時事通信などによると、政府間協議ではウクライナ情勢における対応や、半導体などの先端技術に関わる経済安全保障での連携などを議論した。政府間協議は、昨年4月の日独首脳会談の際、関係強化のためとしてショルツ首相が提案したもの。一方、首脳会談は通訳だけを含めた1対1で行われた。また、NHKなどによると、それぞれの各閣僚も会談を実施。林芳正外相はアンナレーナ・ベアボック外相と会談し、ウクライナ情勢に加えインド太平洋情勢について議論。また、浜田靖一防衛相とボリス・ピストリウス国防相の会談では、自衛隊とドイツ軍が食料や燃料などの補給分野で協力できるようにする協定を念頭に、法整備を目指すことで一致したという。

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