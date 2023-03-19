日本
北朝鮮から弾道ミサイル可能性あるもの発射、EEZ外落下か
https://sputniknews.jp/20230319/eez-15342601.html
北朝鮮から弾道ミサイル可能性あるもの発射、EEZ外落下か
北朝鮮から弾道ミサイル可能性あるもの発射、EEZ外落下か
北朝鮮は19日午前11時5分、北西部のピョンアン北道トンチャンリ付近から短距離弾道ミサイル1発を発射した。韓国軍の合同参謀本部が発表した。 2023年3月19日, Sputnik 日本
2023-03-19T12:31+0900
2023-03-19T12:35+0900
北朝鮮
軍事
韓国
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/687/35/6873558_0:306:2964:1973_1920x0_80_0_0_b475a86a737d3b96b22dc877e729c000.jpg
韓国軍は、米軍とともにミサイルの種類や飛行距離などの分析を急いでいる。日本の防衛省によると、ミサイルは日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下したという。北朝鮮は16日にもICBM（大陸間弾道ミサイル）級のミサイル1発を発射しており、弾道ミサイルの発射は今年で7回目となる。また、ミサイル発射は、北朝鮮が発表した戦略巡航ミサイルを含めると、9回目。北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230317/15312169.html
北朝鮮
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/687/35/6873558_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_6af79ab35931c58bea160058331963fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
北朝鮮, 軍事, 韓国, 米国
北朝鮮, 軍事, 韓国, 米国

北朝鮮から弾道ミサイル可能性あるもの発射、EEZ外落下か

2023年3月19日, 12:31 (更新: 2023年3月19日, 12:35)
© AP Photo / Ahn Young-joon北朝鮮から弾道ミサイル可能性あるもの発射、EEZ外落下か
北朝鮮から弾道ミサイル可能性あるもの発射、EEZ外落下か - Sputnik 日本, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
北朝鮮は19日午前11時5分、北西部のピョンアン北道トンチャンリ付近から短距離弾道ミサイル1発を発射した。韓国軍の合同参謀本部が発表した。
韓国軍は、米軍とともにミサイルの種類や飛行距離などの分析を急いでいる。日本の防衛省によると、ミサイルは日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下したという。
北朝鮮は16日にもICBM（大陸間弾道ミサイル）級のミサイル1発を発射しており、弾道ミサイルの発射は今年で7回目となる。また、ミサイル発射は、北朝鮮が発表した戦略巡航ミサイルを含めると、9回目。
北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。
新型の大陸間弾道ミサイル発射実験は米韓合同軍事演習への対抗措置＝北朝鮮メディア - Sputnik 日本, 1920, 17.03.2023
新型の大陸間弾道ミサイル発射実験は米韓合同軍事演習への対抗措置＝北朝鮮メディア
3月17日, 08:37
関連ニュース
日韓首脳会談終了　両国関係は今後どうなるのか
【視点】南北朝鮮の対立は本格的な衝突に至るか？　米韓演習による半島緊張化のリスクにロシア人専門家がコメント
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала