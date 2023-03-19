エクアドルでM6.7の地震、12人が犠牲に
2023年3月19日, 09:05 (更新: 2023年3月19日, 09:10)
© Depositphotos.com / Destinacigdem / エクアドルでM6.5の地震、12人が犠牲に
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エクアドルで19日、マグニチュード6.7の地震が発生した。これにより12人が死亡した。エクアドル大統領府が発表した。
地震は日本時間午前2時512に観測された。震源地は西部グアヤキルから59キロの地点、震源の深さは80キロとされている。
#Earthquake (#sismo) possibly felt 1 min 12 sec ago in #Ecuador. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 18, 2023
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/IVGNJ1N5a9
死者のうち11人は南部エル・オロ県に集中している。
🇪🇨 | AHORA: Machala, Ecuador: pic.twitter.com/5pW9gIzAed— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023
多数の市民が負傷し、病院に搬送されている。
A magnitude 6.9 earthquake hit Ecuador 🇪🇨 right now. pic.twitter.com/1ZZ2VtJWPQ— Truthseeker (@Xx17965797N) March 18, 2023
地震は隣国ペルーにも被害をもたらした。ペルー北西部のトゥムベス県で家屋が倒壊し、4歳の女児が死亡したと報じられている。
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