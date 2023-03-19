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エクアドルでM6.7の地震、12人が犠牲に
エクアドルでM6.7の地震、12人が犠牲に
エクアドルで19日、マグニチュード6.7の地震が発生した。これにより12人が死亡した。エクアドル大統領府が発表した。 2023年3月19日, Sputnik 日本
2023-03-19T09:05+0900
2023-03-19T09:10+0900
地震
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地震は日本時間午前2時512に観測された。震源地は西部グアヤキルから59キロの地点、震源の深さは80キロとされている。死者のうち11人は南部エル・オロ県に集中している。多数の市民が負傷し、病院に搬送されている。地震は隣国ペルーにも被害をもたらした。ペルー北西部のトゥムベス県で家屋が倒壊し、4歳の女児が死亡したと報じられている。関連ニュース
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エクアドルでM6.7の地震、12人が犠牲に

2023年3月19日, 09:05 (更新: 2023年3月19日, 09:10)
© Depositphotos.com / Destinacigdem / エクアドルでM6.5の地震、12人が犠牲に
エクアドルでM6.5の地震、12人が犠牲に - Sputnik 日本, 1920, 19.03.2023
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エクアドルで19日、マグニチュード6.7の地震が発生した。これにより12人が死亡した。エクアドル大統領府が発表した。
地震は日本時間午前2時512に観測された。震源地は西部グアヤキルから59キロの地点、震源の深さは80キロとされている。
死者のうち11人は南部エル・オロ県に集中している。
多数の市民が負傷し、病院に搬送されている。
地震は隣国ペルーにも被害をもたらした。ペルー北西部のトゥムベス県で家屋が倒壊し、4歳の女児が死亡したと報じられている。
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