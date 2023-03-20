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首相、広島G7に韓国招待発表 ベトナム・豪・ブラジルも
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... 2023年3月20日, Sputnik 日本
2023-03-20T21:28+0900
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他には、今年の東南アジア諸国連合（ASEAN）議長国のインドネシア、オセアニア地域の協力機構「太平洋諸島フォーラム（PIF）」議長国のクック諸島、アフリカ連合（AU）の議長国コモロ。国連など七つの国際機関の長も招待する。(c)KYODONEWS
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首相、広島G7に韓国招待発表 ベトナム・豪・ブラジルも
【ニューデリー共同】岸田文雄首相は20日、訪問先のインド・ニューデリーで5月の先進7カ国首脳会議（G7広島サミット）の拡大会合に韓国の尹錫悦大統領を招待すると正式に発表した。16日に東京で行った首脳会談で既に招待する意向を直接伝えていた。岸田氏は、韓国とインドに加え、ベトナムやオーストラリア、ブラジルなど計8カ国の首脳も招待すると述べた。
他には、今年の東南アジア諸国連合（ASEAN）議長国のインドネシア、オセアニア地域の協力機構「太平洋諸島フォーラム（PIF）」議長国のクック諸島、アフリカ連合（AU）の議長国コモロ。