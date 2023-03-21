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台湾東部でM4.9の地震
台湾東部でM4.9の地震
台湾東部で日本時間21日午前10時45分ごろ、マグニチュード4.9の地震が発生した。中国地震局が発表した。 2023年3月21日, Sputnik 日本
2023-03-21T11:27+0900
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地震は現地時間21日午前9時45分ごろに観測された。震源地は東海岸の花蓮県。震源の深さは10キロ。 現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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台湾東部でM4.9の地震
2023年3月21日, 11:27 (更新: 2023年3月21日, 11:29)
台湾東部で日本時間21日午前10時45分ごろ、マグニチュード4.9の地震が発生した。中国地震局が発表した。
地震は現地時間21日午前9時45分ごろに観測された。震源地は東海岸の花蓮県。震源の深さは10キロ。
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。