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IMF、156億ドルの融資でウクライナ側と大枠合意
IMF、156億ドルの融資でウクライナ側と大枠合意
国際通貨基金（IMF）はウクライナ側との間で156億ドルの貸付プログラムを四年間にわたって実施することで大枠合意した。 2023年3月22日, Sputnik 日本
2023-03-22T10:03+0900
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IMFによると、合意は個人レベルで実現したもので、正式に成立するにはIMFの理事会でも採択される必要がある。理事会は数週間内に自らの立場を表明するとしている。2023年2月、ウクライナ政府のデニス・シュミハリ首相は2023年第1四半期と第2四半期の間に初回分の融資を受けられるとの見通しを示していた。関連ニュース
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IMF、156億ドルの融資でウクライナ側と大枠合意
国際通貨基金（IMF）はウクライナ側との間で156億ドルの貸付プログラムを四年間にわたって実施することで大枠合意した。
IMFによると、合意は個人レベルで実現したもので、正式に成立するにはIMFの理事会でも採択される必要がある。理事会は数週間内に自らの立場を表明するとしている。
2023年2月、ウクライナ政府のデニス・シュミハリ首相は2023年第1四半期と第2四半期の間に初回分の融資を受けられるとの見通しを示していた。