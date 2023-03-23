日本
https://sputniknews.jp/20230323/15407745.html
首相、キーウ訪問終え帰国　参院予算委で説明へ
首相、キーウ訪問終え帰国　参院予算委で説明へ
岸田文雄首相は２３日午前、インドと欧州２カ国歴訪を終え、チャーター機で羽田空港に到着した。首相はインド訪問後、安全確保を理由に直前まで公表せずポーランド経由で紛争地ウクライナの首都キーウ（キエフ）に入る異例の経過をたどった。 2023年3月23日, Sputnik 日本
2023-03-23T07:39+0900
2023-03-23T07:39+0900
国際
ウクライナ
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0a/15/13458412_0:138:1080:746_1920x0_80_0_0_b88374c66ebc013ba0f70cc0dcd9df5d.jpg
参院予算委員会は午後、集中審議を実施。冒頭、首相がウクライナ訪問について説明する。予算委では、自民党の大野泰正氏が訪問の成果を尋ねる。その後、立憲民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党などが質問に立つ。(c)KYODONEWS
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0a/15/13458412_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_689c1a1720da14313c783a9cdb5768e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, ウクライナ, 政治
国際, ウクライナ, 政治

首相、キーウ訪問終え帰国　参院予算委で説明へ

2023年3月23日, 07:39
© 写真 : 岸田文雄首相、キーウ訪問終え帰国　参院予算委で説明へ
首相、キーウ訪問終え帰国　参院予算委で説明へ - Sputnik 日本, 1920, 23.03.2023
© 写真 : 岸田文雄
岸田文雄首相は２３日午前、インドと欧州２カ国歴訪を終え、チャーター機で羽田空港に到着した。首相はインド訪問後、安全確保を理由に直前まで公表せずポーランド経由で紛争地ウクライナの首都キーウ（キエフ）に入る異例の経過をたどった。
参院予算委員会は午後、集中審議を実施。冒頭、首相がウクライナ訪問について説明する。
予算委では、自民党の大野泰正氏が訪問の成果を尋ねる。その後、立憲民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党などが質問に立つ。
(c)KYODONEWS
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала