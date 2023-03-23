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首相、キーウ訪問終え帰国 参院予算委で説明へ

首相、キーウ訪問終え帰国 参院予算委で説明へ

岸田文雄首相は２３日午前、インドと欧州２カ国歴訪を終え、チャーター機で羽田空港に到着した。首相はインド訪問後、安全確保を理由に直前まで公表せずポーランド経由で紛争地ウクライナの首都キーウ（キエフ）に入る異例の経過をたどった。 2023年3月23日, Sputnik 日本

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参院予算委員会は午後、集中審議を実施。冒頭、首相がウクライナ訪問について説明する。予算委では、自民党の大野泰正氏が訪問の成果を尋ねる。その後、立憲民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党などが質問に立つ。(c)KYODONEWS

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