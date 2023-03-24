https://sputniknews.jp/20230324/15419250.html
ウクライナ汚職予防庁、オーストリア大手銀行を「戦争のスポンサー」に指定
ウクライナ汚職予防庁、オーストリア大手銀行を「戦争のスポンサー」に指定
ウクライナ国家汚職予防庁はオーストリアの大手銀行、ライファイゼン・バンク・インターナショナル（RBI）を「戦争スポンサー」のリストに加えた。ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国を承認し、ロシア市場から撤退していないことが理由。 2023年3月24日, Sputnik 日本
2023-03-24T13:12+0900
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RBIは依然としてロシア国内に現地法人を置いており、ロシア、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国での営業を継続している。 ウクライナ当局は同銀行がこれらの共和国を承認し、ロシア軍に優遇措置を提供、さらには「特別軍事作戦」という表現を文書で使用していることを猛批判した。先にウクライナ当局はフランスのオーシャン・ホールディング、イタリアのブッツィ･ウニチェムも同じく「戦争のスポンサー」に指定していた。関連ニュース
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ウクライナ汚職予防庁、オーストリア大手銀行を「戦争のスポンサー」に指定
ウクライナ国家汚職予防庁はオーストリアの大手銀行、ライファイゼン・バンク・インターナショナル（RBI）を「戦争スポンサー」のリストに加えた。ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国を承認し、ロシア市場から撤退していないことが理由。
RBIは依然としてロシア国内に現地法人を置いており、ロシア、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国での営業を継続している。 ウクライナ当局は同銀行がこれらの共和国を承認し、ロシア軍に優遇措置を提供、さらには「特別軍事作戦」という表現を文書で使用していることを猛批判した。
先にウクライナ当局はフランスのオーシャン・ホールディング、イタリアのブッツィ･ウニチェムも同じく「戦争のスポンサー」に指定していた。