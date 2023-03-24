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感動と興奮の瞬間：フィギュア世界選手権ハイライト

感動と興奮の瞬間：フィギュア世界選手権ハイライト

日本の埼玉県にあるさいたまスーパーアリーナでは今月20日より、フィギュアスケートの世界選手権が開催されている。23日に行われたペア・フリースケーティングでは、日本の三浦璃来＆木原龍一組が計222.16点（ショート80.72点、フリー141.44 点）を獲得し、日本ペア史上初となる金メダルを獲得した。 2023年3月24日, Sputnik 日本

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これまでの大会の様子を、スプートニクが写真でお伝えする。

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