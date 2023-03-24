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感動と興奮の瞬間：フィギュア世界選手権ハイライト
感動と興奮の瞬間：フィギュア世界選手権ハイライト
日本の埼玉県にあるさいたまスーパーアリーナでは今月20日より、フィギュアスケートの世界選手権が開催されている。23日に行われたペア・フリースケーティングでは、日本の三浦璃来＆木原龍一組が計222.16点（ショート80.72点、フリー141.44 点）を獲得し、日本ペア史上初となる金メダルを獲得した。 2023年3月24日, Sputnik 日本
2023-03-24T21:09+0900
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これまでの大会の様子を、スプートニクが写真でお伝えする。
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感動と興奮の瞬間：フィギュア世界選手権ハイライト
日本の埼玉県にあるさいたまスーパーアリーナでは今月20日より、フィギュアスケートの世界選手権が開催されている。23日に行われたペア・フリースケーティングでは、日本の三浦璃来＆木原龍一組が計222.16点（ショート80.72点、フリー141.44 点）を獲得し、日本ペア史上初となる金メダルを獲得した。
これまでの大会の様子を、スプートニクが写真でお伝えする。
© AP Photo / Hiro Komae
アイスダンス・リズムダンス（RD）で演技するフィンランドのユーリア・トゥルッキラ＆マティアス・ヴェルスルイス組（24日）
アイスダンス・リズムダンス（RD）で演技するフィンランドのユーリア・トゥルッキラ＆マティアス・ヴェルスルイス組（24日）
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
アイスダンス・リズムダンス（RD）の演技後、得点に反応するフランスのシャルレーヌ・ギニャール＆マルコ・ファッブリ組（24日）
アイスダンス・リズムダンス（RD）の演技後、得点に反応するフランスのシャルレーヌ・ギニャール＆マルコ・ファッブリ組（24日）
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
ペア・ショートプログラム（SP）で演技するイタリアのサラ・コンティ＆ニッコロ・マチー組（22日）
ペア・ショートプログラム（SP）で演技するイタリアのサラ・コンティ＆ニッコロ・マチー組（22日）
© AP Photo / Hiro Komae
女子ショートプログラム（SP）で演技する英国のクリスティン・スポウルス選手（22日）
女子ショートプログラム（SP）で演技する英国のクリスティン・スポウルス選手（22日）
© AFP 2023 / Philip Fong
ペア・フリースケーティング（FS）で演技するドイツのアニカ・ホッケ＆ロベルト・クンケル組（23日）
ペア・フリースケーティング（FS）で演技するドイツのアニカ・ホッケ＆ロベルト・クンケル組（23日）
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
アイスダンス・リズムダンス（RD）で演技する英国のライラ・フィアー＆ルイス・ギブソン組
アイスダンス・リズムダンス（RD）で演技する英国のライラ・フィアー＆ルイス・ギブソン組
© AFP 2023 / Philip Fong
男子ショートプログラム（SP）で演技する日本の山本草太選手（23日）
男子ショートプログラム（SP）で演技する日本の山本草太選手（23日）
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
アイスダンス・リズムダンス（RD）で演技する米国のキャロライン・グリーン＆マイケル・パーソンズ組（24日）
アイスダンス・リズムダンス（RD）で演技する米国のキャロライン・グリーン＆マイケル・パーソンズ組（24日）
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
女子ショートプログラム（SP）の演技を終えた日本の坂本花織選手（22日）
女子ショートプログラム（SP）の演技を終えた日本の坂本花織選手（22日）
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
女子ショートプログラム（SP）で演技するベルギーのルナ・ヘンドリックス選手（22日）
女子ショートプログラム（SP）で演技するベルギーのルナ・ヘンドリックス選手（22日）
© AFP 2023 / Philip Fong
ペア・フリースケーティング（FS）で金メダルを獲得し、喜ぶ日本の三浦璃来＆木原龍一組（23日）
ペア・フリースケーティング（FS）で金メダルを獲得し、喜ぶ日本の三浦璃来＆木原龍一組（23日）
© AFP 2023 / Philip Fong
ペア・フリースケーティング（FS）で演技する英国のアナスタシア・ヴァイパン＆ルーク・ディグビー組（23日）
ペア・フリースケーティング（FS）で演技する英国のアナスタシア・ヴァイパン＆ルーク・ディグビー組（23日）