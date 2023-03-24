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「善と悪の闘い」　ユーゴ空爆めぐるNATOの偽りの言葉と真実の写真
「善と悪の闘い」　ユーゴ空爆めぐるNATOの偽りの言葉と真実の写真
北大西洋条約機構（NATO）は1999年3月24日、ユーゴスラビアへの空爆作戦に踏み切った。NATO軍による主権国家への武力行使はこれが初めてで、国連安保理の承認を得ずに実行された。この作戦について、NATO加盟国の指導者らは当時何を語ったのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年3月24日, Sputnik 日本
2023-03-24T20:19+0900
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「善と悪の闘い」　ユーゴ空爆めぐるNATOの偽りの言葉と真実の写真

2023年3月24日, 20:19
北大西洋条約機構（NATO）は1999年3月24日、ユーゴスラビアへの空爆作戦に踏み切った。NATO軍による主権国家への武力行使はこれが初めてで、国連安保理の承認を得ずに実行された。この作戦について、NATO加盟国の指導者らは当時何を語ったのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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