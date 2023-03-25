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３千人超が立候補見通し ４１道府県議選、３１日告示

３千人超が立候補見通し ４１道府県議選、３１日告示

第２０回統一地方選の４１道府県議選と１７政令市議選は３１日の告示まで１週間を切り、主要政党の公認候補がほぼ出そろった。共同通信社の２４日時点の集計で、道府県議選（総定数２２６０）には３１１７人が立候補する見通し。このうち自民党の公認候補は１３０３人で、他党を圧倒している。 2023年3月25日, Sputnik 日本

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道府県議選と政令市議選は、２３日告示の９道府県知事選や２６日告示の６政令市長選とともに４月９日に投開票される。自民は今回の道府県議選で、前々回の２０１５年、前回の１９年統一選に続く総定数の過半数獲得を目指しており、選挙結果は、岸田文雄首相（自民党総裁）の衆院解散を巡る判断にも影響を与える可能性がある。(c)KYODONEWS

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