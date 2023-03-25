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ウクライナ正教会、ジョンソン氏の政治的生き残りを祈る
ウクライナ正教会、ジョンソン氏の政治的生き残りを祈る
ウクライナ西部のテルノピリ州では失脚したボリス・ジョンソン英元首相の政治的生き残りを願う祈祷が開催された。英紙デイリー・メールが報じた。 2023年3月25日, Sputnik 日本
2023-03-25T13:48+0900
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報道によると、「英雄的」元首相の生き残りを願い、ウクライナ市民らが祈りをあげたという。祈祷はテルノピリ州シュムスク市内の教会で行われた。ジョンソン氏の人気はウクライナで個人崇拝の域に達しているという。ジョンソン氏はウクライナ軍を積極的に支援したことで知られており、約束を守る数少ない政治家の一人として人気を集めているとのこと。ジョンソン氏は2021年、新型コロナウイルスの感染拡大対策に伴うロックダウン中に首相官邸でパーティを開催したことで失脚した。関連ニュース
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ウクライナ正教会、ジョンソン氏の政治的生き残りを祈る
2023年3月25日, 13:48 (更新: 2023年3月25日, 14:10)
ウクライナ西部のテルノピリ州では失脚したボリス・ジョンソン英元首相の政治的生き残りを願う祈祷が開催された。英紙デイリー・メールが報じた。
報道によると、「英雄的」元首相の生き残りを願い、ウクライナ市民らが祈りをあげたという。祈祷はテルノピリ州シュムスク市内の教会で行われた。ジョンソン氏の人気はウクライナで個人崇拝の域に達しているという。ジョンソン氏はウクライナ軍を積極的に支援したことで知られており、約束を守る数少ない政治家の一人として人気を集めているとのこと。
ジョンソン氏は2021年、新型コロナウイルスの感染拡大対策に伴うロックダウン中に首相官邸でパーティを開催したことで失脚した。