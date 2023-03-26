https://sputniknews.jp/20230326/15448976.html

ノルウェー海軍、ロシア海軍の近代的な潜水艦に懸念

ノルウェー海軍、ロシア海軍の近代的な潜水艦に懸念

ノルウェーのルネ・アンデルセン海軍中将は、ロシアの近代的な潜水艦に懸念を表明した。ノルウェーのTV2が報じている。 2023年3月26日, Sputnik 日本

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TV2は、北大西洋におけるロシア軍の活動を取り上げた記事を掲載。原子力潜水艦「セヴェロドヴィンスク」と「ユーリー・ドルゴルーキー」が北大西洋および南大西洋で定期的に活動していることが指摘されている。アンデルセン氏は「これらの潜水艦は近代的で、静かで、高性能のミサイルを搭載している」と述べた。また、これらの潜水艦は、米国と欧州の戦略目標に「脅威を与える」可能性があると主張した。ロシア統一造船会社のアレクセイ・ラフマノフCEOは以前、スプートニク通信に対し、2023年にロシア海軍は原子力潜水艦3隻とディーゼル潜水艦2隻の計5隻を新たに補充し、修理とアップグレードを終えた原子力潜水艦2隻が戦闘構成に戻ると述べた。「セヴェロドヴィンスク」はヤーセン型原子力潜水艦の一番艦。「ユーリー・ドルゴルーキー」はボレイ型原子力潜水艦の一番艦である。関連ニュース

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