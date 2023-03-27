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北朝鮮 弾道ミサイル2発を発射
北朝鮮 弾道ミサイル2発を発射
日本の防衛省は27日午前7時49分と7時57分ごろ「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された」と発表した。防衛省関係者によると発射されたのは2発で、いずれも、日本のEEZ外に落下したとみられている。 2023年3月27日, Sputnik 日本
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防衛省によると、27日午前7時47分ごろと7時57分ごろ、北朝鮮西岸付近から弾道ミサイル合わせて2発が北東方向に向けて発射された。NHKによると、ミサイルはいずれも最高高度約50キロ、飛行距離約350キロで、日本のEEZ（排他的経済水域）外に落下したと推定されている。また、いずれも変則的な軌道で飛行した可能性があるという。これまでのところ、船舶や航空機への被害の情報は入っていない。北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したのは今月19日以来で、2023年に入ってから8回目となる。またミサイル発射は、北朝鮮や韓国軍が発表した巡航ミサイルを含めると、11回目。
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北朝鮮 弾道ミサイル2発を発射
2023年3月27日, 08:21 (更新: 2023年3月27日, 09:14)
日本の防衛省は27日午前7時49分と7時57分ごろ「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された」と発表した。防衛省関係者によると発射されたのは2発で、いずれも、日本のEEZ外に落下したとみられている。
防衛省によると、27日午前7時47分ごろと7時57分ごろ、北朝鮮西岸付近から弾道ミサイル合わせて2発が北東方向に向けて発射された。
NHKによると、ミサイル
はいずれも最高高度約50キロ、飛行距離約350キロで、日本のEEZ（排他的経済水域）外に落下したと推定されている。また、いずれも変則的な軌道で飛行した可能性があるという。
これまでのところ、船舶や航空機への被害の情報は入っていない。
北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したのは今月19日以来で、2023年に入ってから8回目となる。またミサイル発射は、北朝鮮や韓国軍が発表した巡航ミサイルを含めると、11回目。