日韓安保対話、４月再開で調整 ５年ぶり、関係正常化を加速へ

© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi 日本、韓国 © AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

日韓両政府は、外務、防衛当局の局長らによる「日韓安全保障対話」を４月にも開催する方向で調整に入った。２０１８年３月以来、約５年ぶりの再開となる。北朝鮮の核・ミサイル開発への対処で連携。中国の軍事動向についても協議する見通し。安保対話は、岸田文雄首相と尹錫悦大統領が１６日の会談で早期再開方針で一致していた。両国は今後、関係正常化へ各分野で政府間協議を加速させる。外交筋が２７日明らかにした。