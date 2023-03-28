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日韓安保対話、４月再開で調整 ５年ぶり、関係正常化を加速へ
日韓安保対話、４月再開で調整 ５年ぶり、関係正常化を加速へ
... 2023年3月28日, Sputnik 日本
2023-03-28T07:20+0900
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外務次官級の「戦略対話」や、経済安保に関する新協議も開催日程を調整している。首相は、５月のＧ７広島サミット拡大会合に尹氏を招待。２国間会談も予定しており、関係改善を軌道に乗せたい考えだ。(c)KYODONEWS
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日韓安保対話、４月再開で調整 ５年ぶり、関係正常化を加速へ
日韓両政府は、外務、防衛当局の局長らによる「日韓安全保障対話」を４月にも開催する方向で調整に入った。２０１８年３月以来、約５年ぶりの再開となる。北朝鮮の核・ミサイル開発への対処で連携。中国の軍事動向についても協議する見通し。安保対話は、岸田文雄首相と尹錫悦大統領が１６日の会談で早期再開方針で一致していた。両国は今後、関係正常化へ各分野で政府間協議を加速させる。外交筋が２７日明らかにした。
外務次官級の「戦略対話」や、経済安保に関する新協議も開催日程を調整している。首相は、５月のＧ７広島サミット拡大会合に尹氏を招待。２国間会談も予定しており、関係改善を軌道に乗せたい考えだ。