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日本 青森県東方沖でM6.1の地震 北海道、青森と岩手で震度4
日本 青森県東方沖でM6.1の地震 北海道、青森と岩手で震度4
日本では28日午後6時18分頃、青森県東方沖を震源とする地震が発生した。地震の規模を示すマグニチュードは6.1。震源の深さは20キロ。気象庁が発表した。 2023年3月28日, Sputnik 日本
2023-03-28T18:40+0900
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北海道と東北地方で揺れを観測した。最大震度は4。震度4を観測したのは、北海道函館市、青森県平内町、青森県七戸町、岩手県盛岡市。この地震による津波の心配はないという。
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日本 青森県東方沖でM6.1の地震 北海道、青森と岩手で震度4
2023年3月28日, 18:40 (更新: 2023年3月28日, 18:49)
日本では28日午後6時18分頃、青森県東方沖を震源とする地震が発生した。地震の規模を示すマグニチュードは6.1。震源の深さは20キロ。気象庁が発表した。
北海道と東北地方で揺れを観測
した。最大震度は4。震度4を観測したのは、北海道函館市、青森県平内町、青森県七戸町、岩手県盛岡市。