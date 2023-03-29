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露副首相がハンガリー外相と会談、貿易とエネルギー供給の分野で協力を確認
露副首相がハンガリー外相と会談、貿易とエネルギー供給の分野で協力を確認
ロシアのアレクサンドル・ノヴァク副首相はハンガリーのペテル・シイヤルト外相と電話会談を行い、貿易及びエネルギー燃料の供給における協力を確認した。ロシア政府の発表で明らかになった。 2023年3月29日, Sputnik 日本
2023-03-29T13:14+0900
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ノヴァク副首相によると、ハンガリー政府はロシアとの関係構築においてプラグマティズムを指針としており、連絡チャンネルを維持、欧州連合（EU）および米国による強大な圧力に屈していないという。ロシア政府によると、ハンガリーとの商取引は2022年、前年比で80%増加し、184億ドルに達した。関連ニュース
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露副首相がハンガリー外相と会談、貿易とエネルギー供給の分野で協力を確認
ロシアのアレクサンドル・ノヴァク副首相はハンガリーのペテル・シイヤルト外相と電話会談を行い、貿易及びエネルギー燃料の供給における協力を確認した。ロシア政府の発表で明らかになった。
ノヴァク副首相によると、ハンガリー政府はロシアとの関係構築においてプラグマティズムを指針としており、連絡チャンネルを維持、欧州連合（EU）および米国による強大な圧力に屈していないという。ロシア政府によると、ハンガリーとの商取引は2022年、前年比で80%増加し、184億ドルに達した。