指針策定のためのプロジェクトチームの第３回会合を開き、了承された。指針では、東京大会組織委員会の理事会が「適正に機能していたかは疑問の余地がある」と指摘。理事会の規模適正化やマーケティング業務の透明性を図る規定を１１の原則にまとめた。(c)KYODONEWS

五輪などの運営指針まとめ 東京大会汚職、再発防止へ

五輪などの運営指針まとめ 東京大会汚職、再発防止へ

五輪などの運営指針まとめ 東京大会汚職、再発防止へ

© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi 五輪などの運営指針まとめ 東京大会汚職、再発防止へ © AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

スポーツ庁や日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）などは３０日、今後の大規模スポーツ大会の運営に関する指針を取りまとめた。東京五輪・パラリンピックを巡る汚職、談合事件のような不祥事の再発防止を図る。札幌市が招致を目指す２０３０年冬季五輪などを見据えたもので、２月に案を公表した後、スポーツ団体や経済界などからヒアリングを行っていた。