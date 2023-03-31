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「エネ安定供給と脱炭素両立」 原発６０年超運転法案で首相

「エネ安定供給と脱炭素両立」 原発６０年超運転法案で首相

岸田首相は３０日の衆院本会議で、電気事業法など五つのエネルギー関連法を改正し、原発の６０年超運転を可能にする法案について「エネルギー安定供給と気候変動対応を両立すべく、再生可能エネルギーや原子力を含めた、あらゆる選択肢を確保する」と強調した。野党の立憲民主党は「安全文化から安全神話への回帰が始まっている」と批判した。 2023年3月31日, Sputnik 日本

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法案は、東京電力福島第１原発事故後に導入した「原則４０年、最長６０年」という運転期間の規定を、原子炉等規制法から電気事業法へ移管。運転延長を経済産業相が認可し、原子力規制委員会による再稼働審査で停止期間などを除外して６０年を超えて運転できるようにするのが柱。(c)KYODONEWS

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