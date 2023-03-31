https://sputniknews.jp/20230331/15506285.html
「エネ安定供給と脱炭素両立」 原発６０年超運転法案で首相
「エネ安定供給と脱炭素両立」 原発６０年超運転法案で首相
岸田首相は３０日の衆院本会議で、電気事業法など五つのエネルギー関連法を改正し、原発の６０年超運転を可能にする法案について「エネルギー安定供給と気候変動対応を両立すべく、再生可能エネルギーや原子力を含めた、あらゆる選択肢を確保する」と強調した。野党の立憲民主党は「安全文化から安全神話への回帰が始まっている」と批判した。 2023年3月31日, Sputnik 日本
2023-03-31T09:25+0900
2023-03-31T09:25+0900
2023-03-31T09:25+0900
岸田文雄
原発
エネルギー危機
太陽エネルギー
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/07/14846955_49:0:966:516_1920x0_80_0_0_459c36b2faf45da18a3412b66f401f6f.jpg
法案は、東京電力福島第１原発事故後に導入した「原則４０年、最長６０年」という運転期間の規定を、原子炉等規制法から電気事業法へ移管。運転延長を経済産業相が認可し、原子力規制委員会による再稼働審査で停止期間などを除外して６０年を超えて運転できるようにするのが柱。(c)KYODONEWS
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/07/14846955_163:0:851:516_1920x0_80_0_0_5346fc0a53ce58f9cb32388f8a581de8.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
岸田文雄, 原発, エネルギー危機, 太陽エネルギー, 政治
岸田文雄, 原発, エネルギー危機, 太陽エネルギー, 政治
「エネ安定供給と脱炭素両立」 原発６０年超運転法案で首相
岸田首相は３０日の衆院本会議で、電気事業法など五つのエネルギー関連法を改正し、原発の６０年超運転を可能にする法案について「エネルギー安定供給と気候変動対応を両立すべく、再生可能エネルギーや原子力を含めた、あらゆる選択肢を確保する」と強調した。野党の立憲民主党は「安全文化から安全神話への回帰が始まっている」と批判した。
法案は、東京電力福島第１原発事故後に導入した「原則４０年、最長６０年」という運転期間の規定を、原子炉等規制法から電気事業法へ移管。運転延長を経済産業相が認可し、原子力規制委員会による再稼働審査で停止期間などを除外して６０年を超えて運転できるようにするのが柱。