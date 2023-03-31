https://sputniknews.jp/20230331/15507510.html

日本が追加対露制裁発動、輸出規制項目を拡大

日本が追加対露制裁発動、輸出規制項目を拡大

日本はロシアの追加制裁を発動する。この制裁により建設機械（油圧ショベル、ブルドーザー）、航空機用と船舶用エンジン、 ナビゲーション用の電子製品、無線機、航空機、宇宙船、その部品、無人機、光学製品が対象。経済産業省の発表で明らかになった。 2023年3月31日, Sputnik 日本

2023-03-31T12:48+0900

2023-03-31T12:48+0900

2023-03-31T12:48+0900

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/09/1e/13149586_0:181:1745:1163_1920x0_80_0_0_ab614ee755f356571ab81c5688fd3bff.jpg

そのほか制裁は鉄鋼、鉄鋼製品、アルミニウム、アルミニウム製品、蒸気ボイラー、その部品、ボイラー用機材、発電機、輸送機、その部品、光ファイバー、光ファイバーケーブル、計測器、分析器、精密機械、その部品、顕微鏡、航空撮影用カメラ機材、玩具も対象。制裁は4月7日に発動される。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治