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道府県議選に３１３９人届け出 無投票当選率２５％、女性最多

道府県議選に３１３９人届け出 無投票当選率２５％、女性最多

第２０回統一地方選の４１道府県議選と１７政令市議選は３１日午後５時に立候補の受け付けが締め切られ、共同通信社の集計で道府県議選に３１３９人が届け出た。総定数２２６０に占める無投票当選の割合は２５・０％に上り、過去２番目に高い水準となった。女性候補者は、過去最多だった前回２０１９年より１００人増えて４８９人だった。 2023年4月1日, Sputnik 日本

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既に告示された９道府県知事選や６政令市長選と併せ、全国規模で選挙戦が本格化した。いずれも４月９日投開票。各党は次期衆院選をにらみ足場固めに全力を挙げる。道府県議選の９３９ある選挙区のうち、３４８選挙区で定数を超える候補者がいなかった。無投票当選は計５６５人。(c)KYODONEWS

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