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岸田首相が昨夏以来のゴルフ 財界幹部らと

岸田首相が昨夏以来のゴルフ 財界幹部らと

岸田文雄首相は２日、茨城県つくばみらい市のゴルフ場「筑波カントリークラブ」で、財界幹部らとゴルフを満喫した。裕子夫人ら親族と楽しんだ昨年８月の夏休み以来のプレーで、２０２１年１０月の首相就任後２回目。日韓首脳会談やウクライナ訪問、２３年度予算成立といった重要な政治課題をこなし、つかの間の息抜きとなった。 2023年4月2日, Sputnik 日本

2023-04-02T14:19+0900

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首相は午前７時ごろゴルフ場に到着。黒の帽子とベストを着込み、プレー前には入念にパターの感触を確かめていた。野本弘文東急会長や鈴木茂晴元大和証券社長、似鳥昭雄ニトリホールディングス会長、山本有二元農相らが共にコースを回った。(c)KYODONEWS

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