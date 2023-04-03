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露サンクトペテルブルクのカフェで爆発
露サンクトペテルブルクのカフェで爆発
ロシア北西部サンクトペテルブルクのカフェで2日、爆発があり、1人が死亡、19人が負傷した。緊急対応当局がスプートニク通信に伝えた。 2023年4月3日, Sputnik 日本
2023-04-03T01:17+0900
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ロシア
災害・事故・事件
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死亡したのは、従軍記者だったウラドレン・タタルスキー氏。ロシア内務省が発表した。ペテルブルク当局によると、負傷者は治療を受けており、状況は制御されている。ロシア連邦捜査委員会は、従軍記者のタタルスキー氏が死亡したサンクトペテルブルク中心部にあるカフェの店内で未知の爆発装置が作動したと発表した。
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露サンクトペテルブルクのカフェで爆発
2023年4月3日, 01:17 (更新: 2023年4月3日, 02:22)
ロシア北西部サンクトペテルブルクのカフェで2日、爆発があり、1人が死亡、19人が負傷した。緊急対応当局がスプートニク通信に伝えた。
死亡したのは、従軍記者だったウラドレン・タタルスキー氏。ロシア内務省が発表した。
ペテルブルク当局によると、負傷者は治療を受けており、状況は制御されている。
ロシア連邦捜査委員会は、従軍記者のタタルスキー氏が死亡したサンクトペテルブルク中心部にあるカフェの店内で未知の爆発装置が作動したと発表した。