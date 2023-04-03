日本
https://sputniknews.jp/20230403/15539186.html
露サンクトペテルブルクのカフェで爆発
露サンクトペテルブルクのカフェで爆発
ロシア北西部サンクトペテルブルクのカフェで2日、爆発があり、1人が死亡、19人が負傷した。緊急対応当局がスプートニク通信に伝えた。 2023年4月3日, Sputnik 日本
2023-04-03T01:17+0900
2023-04-03T02:22+0900
ロシア
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/03/15538992_16:0:768:423_1920x0_80_0_0_3a6e6cd0e021dc604a6c7d81cf49f676.png
死亡したのは、従軍記者だったウラドレン・タタルスキー氏。ロシア内務省が発表した。ペテルブルク当局によると、負傷者は治療を受けており、状況は制御されている。ロシア連邦捜査委員会は、従軍記者のタタルスキー氏が死亡したサンクトペテルブルク中心部にあるカフェの店内で未知の爆発装置が作動したと発表した。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/03/15538992_110:0:674:423_1920x0_80_0_0_3f20d4fdd6e25e18cffea44695b7f4c5.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, 災害・事故・事件
ロシア, 災害・事故・事件

露サンクトペテルブルクのカフェで爆発

2023年4月3日, 01:17 (更新: 2023年4月3日, 02:22)
© 写真 : From the eyewitness video露サンクトペテルブルクのカフェで爆発
露サンクトペテルブルクのカフェで爆発 - Sputnik 日本, 1920, 03.04.2023
© 写真 : From the eyewitness video
ロシア北西部サンクトペテルブルクのカフェで2日、爆発があり、1人が死亡、19人が負傷した。緊急対応当局がスプートニク通信に伝えた。
死亡したのは、従軍記者だったウラドレン・タタルスキー氏。ロシア内務省が発表した。
ペテルブルク当局によると、負傷者は治療を受けており、状況は制御されている。
ロシア連邦捜査委員会は、従軍記者のタタルスキー氏が死亡したサンクトペテルブルク中心部にあるカフェの店内で未知の爆発装置が作動したと発表した。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала