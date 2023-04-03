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WTI原油価格が約2ヶ月ぶりに1バレル81ドル台まで上昇 OPECプラス諸国による減産発表受け

WTI原油価格が約2ヶ月ぶりに1バレル81ドル台まで上昇 OPECプラス諸国による減産発表受け

OPECプラス諸国が産油量の減産を決定したことを受け、世界の原油価格は5％以上上昇した。WTI原油先物が81ドル台まで上昇したのは約2ヶ月ぶり。 2023年4月3日, Sputnik 日本

2023-04-03T10:26+0900

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取引データによると、日本時間3日午前7時7分までに、WTI原油先物（5月物）の価格は7.12％上昇し、1バレル＝81.09ドルとなった。また、ブレント原油先物（6月物）の価格は、午前7時18分までに7.13％上昇し、1バレル＝85.59ドルとなった。2日、ロシアを含むOPECプラス諸国は、5月から年末まで自主的な減産を行うと発表した。ロシアとサウジアラビアは日量50万バレル減産する。このほか、アラブ首長国連邦（UAE）、オマーン、クウェート、イラク、アルジェリアも減産に合意した。関連ニュース

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