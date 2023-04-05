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ウクライナへ継続的に１兆円支援　林外相、クレバ外相に伝達
ウクライナへ継続的に１兆円支援　林外相、クレバ外相に伝達
林芳正外相は４日（日本時間５日）、訪問先のベルギー・ブリュッセルでウクライナのクレバ外相と会談し、日本政府がこれまで発表した総額約７６億ドル（約１兆円）の支援に関し、切れ目なく着実に行うと伝達した。 2023年4月5日, Sputnik 日本
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岸田文雄首相による３月のウクライナ訪問にも言及。「法の支配に基づく、自由で開かれた国際秩序を守り抜くとの先進７カ国（Ｇ７）の決意を示すことができた」と述べた。自らの今月１～２日の中国訪問についても説明したクレバ氏は首相のウクライナ訪問を評価。「極めて象徴的で、ウクライナと国際社会への重要なメッセージになった」と語った。(c)KYODONEWS
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ウクライナへ継続的に１兆円支援　林外相、クレバ外相に伝達

2023年4月5日, 09:00
© AP Photo / Hamish Blairウクライナへ継続的に１兆円支援　林外相、クレバ外相に伝達
ウクライナへ継続的に１兆円支援　林外相、クレバ外相に伝達 - Sputnik 日本, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Hamish Blair
林芳正外相は４日（日本時間５日）、訪問先のベルギー・ブリュッセルでウクライナのクレバ外相と会談し、日本政府がこれまで発表した総額約７６億ドル（約１兆円）の支援に関し、切れ目なく着実に行うと伝達した。
岸田文雄首相による３月のウクライナ訪問にも言及。「法の支配に基づく、自由で開かれた国際秩序を守り抜くとの先進７カ国（Ｇ７）の決意を示すことができた」と述べた。自らの今月１～２日の中国訪問についても説明した
クレバ氏は首相のウクライナ訪問を評価。「極めて象徴的で、ウクライナと国際社会への重要なメッセージになった」と語った。
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