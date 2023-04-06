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ウクライナの軽飛行機 露ブリャンスク州に墜落
ウクライナの軽飛行機 露ブリャンスク州に墜落
4月5日、ウクライナの軽飛行機がロシアのブリャンスク州に墜落した。ロシア連邦保安庁、国境警備部の発表によれば、パイロットは国境警備隊によって拘束されている。 2023年4月6日, Sputnik 日本
2023-04-06T01:47+0900
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露連邦保安庁は「飛行機は（ブリャンスク州）ブトフスク居住区付近で墜落。事故原因はまだ不明」と発表した。ロシアの国境警備隊は墜落後にウクライナ領内へ逃げ込もうとしたパイロットを拘束した。連邦保安庁は国境侵犯の事実について調べを開始した。
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ウクライナの軽飛行機 露ブリャンスク州に墜落
2023年4月6日, 01:47 (更新: 2023年4月6日, 01:56)
4月5日、ウクライナの軽飛行機がロシアのブリャンスク州に墜落した。ロシア連邦保安庁、国境警備部の発表によれば、パイロットは国境警備隊によって拘束されている。
露連邦保安庁は「飛行機は（ブリャンスク州）ブトフスク居住区付近で墜落。事故原因はまだ不明」と発表した。
ロシアの国境警備隊は墜落後にウクライナ領内へ逃げ込もうとしたパイロットを拘束した。
連邦保安庁は国境侵犯の事実について調べを開始した。