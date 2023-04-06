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文鮮明氏来日に政界便宜 教団と関わり、韓国が記録
文鮮明氏来日に政界便宜 教団と関わり、韓国が記録
... 2023年4月6日, Sputnik 日本
2023-04-06T12:33+0900
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文書によると、法務省は当初、文氏の入国を拒否しようとした。だが金丸氏が身元を保証した上、外務省も異論を示さなかったため、入国が許可されたという。韓国大使館が日本外務省に非公式に問い合わせた情報としている。(c)KYODONEWS
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文鮮明氏来日に政界便宜 教団と関わり、韓国が記録
【ソウル共同】１９９２年３月に世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の創設者文鮮明氏（故人）が来日した際、米国で実刑判決を受けて本来は日本に入国できないのに、金丸信自民党副総裁（当時）が便宜を図り特別に許可されていた経緯が、韓国外務省が６日公開した外交文書で分かった。政界と教団との深い関係が３０年前の外交記録からも浮かび上がった。
文書によると、法務省は当初、文氏の入国を拒否しようとした。だが金丸氏が身元を保証した上、外務省も異論を示さなかったため、入国が許可されたという。韓国大使館が日本外務省に非公式に問い合わせた情報としている。