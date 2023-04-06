https://sputniknews.jp/20230406/15578783.html

日本 沖縄・宮古島周辺で陸自ヘリが行方不明

日本 沖縄・宮古島周辺で陸自ヘリが行方不明

日本では6日午後、沖縄県の宮古島周辺で飛行していた陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明になったことが分かった。日本メディアが防衛省関係者の話を引用して報じている。 2023年4月6日, Sputnik 日本

2023-04-06T18:21+0900

2023-04-06T18:21+0900

2023-04-06T19:11+0900

災害・事故・事件

国内

自衛隊

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/399/47/3994740_0:201:3852:2368_1920x0_80_0_0_1567655a27fb5ca3ba4e742d6ed1ba07.jpg

行方不明のヘリは「UH60」。同機には隊員約10人が搭乗していた。海上保安庁によると、同日午後4時40分ごろ、宮古島市の宮古島空港から北西に約18キロの海上で、同機の機影がレーダーから消えたという。同省関係者によると、そのヘリは熊本県の高遊原分屯地所属のもので、当時、航空偵察を行っていたという。海上保安庁によると、午後6時10分頃に現場海域で複数の巡視船で捜索を開始したが、現在のところ、手がかりはみつかっていない。岸田文雄首相は午後6時45分頃、記者団に対し「状況は防衛省で確認中だ。いずれにせよ人命救助最優先で取り組んでいく」と述べた。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

災害・事故・事件, 国内, 自衛隊