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日本 沖縄・宮古島周辺で陸自ヘリが行方不明
日本 沖縄・宮古島周辺で陸自ヘリが行方不明
日本では6日午後、沖縄県の宮古島周辺で飛行していた陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明になったことが分かった。日本メディアが防衛省関係者の話を引用して報じている。 2023年4月6日, Sputnik 日本
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行方不明のヘリは「UH60」。同機には隊員約10人が搭乗していた。海上保安庁によると、同日午後4時40分ごろ、宮古島市の宮古島空港から北西に約18キロの海上で、同機の機影がレーダーから消えたという。同省関係者によると、そのヘリは熊本県の高遊原分屯地所属のもので、当時、航空偵察を行っていたという。海上保安庁によると、午後6時10分頃に現場海域で複数の巡視船で捜索を開始したが、現在のところ、手がかりはみつかっていない。岸田文雄首相は午後6時45分頃、記者団に対し「状況は防衛省で確認中だ。いずれにせよ人命救助最優先で取り組んでいく」と述べた。
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日本 沖縄・宮古島周辺で陸自ヘリが行方不明
2023年4月6日, 18:21 (更新: 2023年4月6日, 19:11)
日本では6日午後、沖縄県の宮古島周辺で飛行していた陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明になったことが分かった。日本メディアが防衛省関係者の話を引用して報じている。
行方不明のヘリ
は「UH60」。同機には隊員約10人が搭乗していた。
海上保安庁によると、同日午後4時40分ごろ、宮古島市の宮古島空港から北西に約18キロの海上で、同機の機影がレーダーから消えたという。
同省関係者によると、そのヘリは熊本県の高遊原分屯地所属のもので、当時、航空偵察を行っていたという。
海上保安庁によると、午後6時10分頃に現場海域で複数の巡視船で捜索を開始したが、現在のところ、手がかりはみつかっていない。岸田文雄首相
は午後6時45分頃、記者団に対し「状況は防衛省で確認中だ。いずれにせよ人命救助最優先で取り組んでいく」と述べた。