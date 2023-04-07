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森氏「しっかり支える」 首相に会食で伝達
森氏「しっかり支える」 首相に会食で伝達
岸田文雄首相は６日夜、森喜朗元首相、似鳥昭雄ニトリホールディングス会長らと東京都内の日本料理店で会食した。同席した自民党の松山政司参院政審会長（岸田派）によると、森氏は首相に「頑張ってほしい。みんなでしっかり支える」と伝え、首相は「ありがとうございます」と応じた。 2023年4月7日, Sputnik 日本
2023-04-07T07:34+0900
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森氏は最大派閥・安倍派に影響力を持つ。似鳥氏ら経済界関係者にも「長期政権を目指して岸田首相を支えてほしい」と求めた。首相が会食に向かったのは午後７時前。沖縄県・宮古島付近で陸上自衛隊ヘリコプターが消息を絶ち、官邸で記者団に「人命救助最優先で取り組む」と話した後だった。(c)KYODONEWS
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森氏「しっかり支える」 首相に会食で伝達
岸田文雄首相は６日夜、森喜朗元首相、似鳥昭雄ニトリホールディングス会長らと東京都内の日本料理店で会食した。同席した自民党の松山政司参院政審会長（岸田派）によると、森氏は首相に「頑張ってほしい。みんなでしっかり支える」と伝え、首相は「ありがとうございます」と応じた。
森氏は最大派閥・安倍派に影響力を持つ。似鳥氏ら経済界関係者にも「長期政権を目指して岸田首相を支えてほしい」と求めた。
首相が会食に向かったのは午後７時前。沖縄県・宮古島付近で陸上自衛隊ヘリコプターが消息を絶ち、官邸で記者団に「人命救助最優先で取り組む」と話した後だった。